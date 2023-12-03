Вашингтон, 3 декабря, 2023, 17:54 — ИА Регнум. США пытаются не отставать от Китая в гонке высокотехнологичных вооружений, но столкнулись с проблемой медленного производства. Об этом стало известно 3 декабря из неопубликованного доклада замглавы Пентагона по закупкам и обеспечению Уильяма Лапланта.

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«Это представляет собой растущий стратегический риск, поскольку США сталкиваются с необходимостью поддержки активных боевых действий, одновременно сдерживая более крупную и технически продвинутую угрозу в Индо-Тихоокеанском регионе», — говорится в документе, который процитировало издание Politico.

Оборонная промышленность США не обладает мощностью и возможностями, необходимыми для обеспечения потребностей военного производства, подчёркивается в докладе.

Как сообщало ИА Регнум, глава Пентагона Ллойд Остин заявил на Рейгановском форуме в начале декабря, что США увеличили финансирование производства артиллерийских снарядов на 50% из-за потребностей Украины, и отметил, что речь идёт не только о периоде с начала российской специальной военной операции, но и об активном наращивании инвестиций в этот сектор последние пять лет. Он уточнил, что за время нахождения Джо Байдена на посту президента производство боеприпасов выросло в четыре раза.

Позднее, комментируя его слова, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев похвалил Остина за искренность и честность, отметив, что, как оказалось, всё дело в заказе оборонной продукции.