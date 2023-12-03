Москва, 3 декабря, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Певицу Кристину Орбакайте заметили на «Песне года». Она вернулась из США в Россию. Журналисты отметили, что дочь певицы Аллы Пугачёвой выглядит посвежевшей и отдохнувшей. Об этом сообщило NEWS.ru.

Ермолаев Алексей

Орбакайте позировала фотографам, в этот момент её заметили журналисты. На церемонию вручения премий она надела чёрное шёлковое платье с открытыми плечами и с огромным белым цветком из той же ткани. С представителями прессы она практически не общалась.

Сообщается, что она готова приезжать в Россию на корпоративы, выступление на которых оценивается примерно в пять млн рублей. При этом она уже долгое время живёт в США.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2021 года артистка выпустила собственный бренд духов под названием Kristina. Певица создавала аромат вместе с парфюмером Паоло Теренци. При открытии упаковки, которая выполнена в форме шкатулки, звучит песня исполнительницы.

В июне прошлого года она рассказала про недвижимость в Майами. Орбакайте пояснила, что там всё располагает к отдыху и теперь она может ходить в спортивной обуви и не пользоваться сильным макияжем. Говоря о дизайне квартиры, она сообщила, что его придумывали всей семьёй. Артистка любит минимализм с элементами декора. В доме, по её словам, просторно, пространство не нагружено, но при этом очень уютно.

В октябре 2023 года появилась информация, что на Пугачёву и её дочь Орбакайте подали в суд из-за загородной недвижимости. Иск подал 21 июля некий Анатолий Рыськов. В деле фигурировал комитет по управлению имуществом администрации Солнечногорска.