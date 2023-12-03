Москва, 3 декабря, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Певец Филипп Киркоров рассказал журналистам, что ему на заре музыкальной карьеры пришлось принимать роды в автобусе под Чебоксарами. Об этом 2 декабря сообщило издание Super.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Филипп Киркоров

«Это было в далёком прошлом. Начались схватки у женщины, и я принимал роды», — рассказал он.

Киркоров отметил, что тогда ещё не был популярным, и ребёнка не назвали в его честь. Услышавшая эту историю певица Люся Чеботина спросила у коллеги, согласится ли он принять роды у неё. Киркоров сказал, что почтёт это за честь. Он также предсказал рождение сына у Чеботиной в ближайшие годы и пообещал стать его крёстным.

Как сообщало ИА Регнум, 1 декабря Киркорова объявили самым дорогим российским певцом на корпоративах. На втором месте по стоимости выступления оказался Сергей Шнуров, а на третьем Григорий Лепс.

В апреле Киркоров сообщил, что у него новая возлюбленная. Он рассказал, что строит дом для их совместной жизни. Певец подчеркнул, что это будет не дворец, так как ему в жизни, за пределами сцены, нравится минимализм.