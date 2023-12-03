Москва, 3 декабря, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Режиссёр Александр Сокуров завершил профессиональную карьеру. Об этом он заявил в беседе с порталом «NEWS.ru» 3 декабря.

Александр Гальперин/РИА Новости Режиссер Александр Сокуров

Он пояснил, что произошло из-за запрета Министерством культуры России его фильма «Сказка».

«Моя профессиональная карьера, как мне кажется, из-за данного запрета, отказа в прокате завершилась», — подчеркнул кинорежиссёр.

Сокуров добавил, что сейчас он не работает над новыми проектами, теперь ему нельзя будет снимать и показывать кино в России.

Как сообщало ИА Регнум, премьерный показ фильма «Сказка» российского кинорежиссёра Александра Сокурова прошёл в рамках 75-го международного кинофестиваля в Локарно (Швейцария) в августе 2022 года. Зрители хорошо приняли картину.

Сам Сокуров рассказал, что относится к премьере «Сказки» как к «огромному событию». Тогда он заявил, что не уверен, что у этого фильма будет простая судьба.

«Сказка» посвящена событиям Второй Мировой войны. Отличительной особенностью ленты стало отсутствие в ней российских актёров, а также преимущественно вымышленный сюжет, несмотря на тематику проекта. В фильме используются сконструированные на основе кадров кинохроники образы исторических лиц. Сам режиссёр подчеркнул, что картина является художественной. По его словам, это фантазия, а не публицистика и не научное исследование.

Министерство культуры России 13 октября не выдало прокатное удостоверение картине Сокурова «Сказка». Такое решение приняли на основании подпункта «ж» пункта 18, утверждённых правительством в 2016 году правил, который гласит «в иных определённых федеральными законами случаях». Конкретная причина решения министерства неизвестна.