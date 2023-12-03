Газа, Палестина, 3 декабря, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Количество погибших в секторе Газа с начала обострения палестино-израильского конфликта (7 октября 2023 года) достигло 15 523, пострадали 41 316 человек, сообщил 3 декабря катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя минздрава Газы.

Mohammed Talatene / dpa / picture-alliance / ТАСС

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября. В этот день израильские военные заявили, что палестинское движение ХАМАС выпустило по территории Израиля три тысячи ракет и что в ответ ЦАХАЛ начинает операцию «Железные мечи».

ЦАХАЛ наносит удары по расположениям ХАМАС в Газе. При этом минздрав Палестины и его местное отделение ежедневно сообщает о гибели мирных жителей.

Израильские власти и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США смогли договориться о временном прекращении огня, чтобы вывести из Газы заложников. Гуманитарное перемирие закончилось утром 1 декабря, после чего ЦАХАЛ возобновил удары. При этом израильская сторона обвинила ХАМАС в нарушении перемирия.

ХАМАС также продолжило атаки на территорию Израиля. Сегодня, 3 декабря, группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» (боевое крыло ХАМАС) сообщило о ракетном обстреле города Ашкелон на юге Израиля.

По данным американского издания The New York Times, ЦАХАЛ намерен провести в Газа операцию высокой интенсивности в ближайшие недели. Власти Израиля посоветовали жителям южных районов Газы эвакуироваться.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 декабря заявил, что Москва будет и дальше прилагать усилия по освобождению соотечественников, оказавшихся в заложниках у ХАМАС.

Президент Владимир Путин в послании палестинскому коллеге Махмуду Аббасу 28 ноября заявил, что конфликт на Ближнем Востоке приносит неисчислимые страдания мирным жителям Палестины. Он напомнил о позицию России, согласно которой у народа Палестины есть законные права на создание собственного суверенного государства в границах 1967 года.