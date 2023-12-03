В Германии потребовали отменить пособия для новых мигрантов с Украины
Глава ХСС Зёдер потребовал отменить в ФРГ пособия для новых мигрантов с Украины
Берлин, 3 декабря, 2023, 17:50 — ИА Регнум. Правительству Германии нужно прекратить выплачивать пособия вновь прибывающим в страну украинцам, заявил 3 декабря изданию Stern премьер-министр Баварии и председатель оппозиционной партии «Христианско-социальный союз» (ХСС) Маркус Зёдер.
Он согласился с тем, что нельзя менять законы, по которым беженцы уже начали получать выплаты, но призвал изменить правила для тех, кто будет приезжать в будущем. Политик призвал стимулировать мигрантов искать работу.
«Всем, кто приезжает к нам, нужно давать социальное пособие через пять лет, а не через 18 месяцев <…> Чтобы они пошли на работу, необходимо больше мотивации», — сказал Зёдер.
Глава ХСС также заявил, что в Баварии перестанут давать мигрантам деньги, а будут предоставлять карты оплаты, на которые можно будет приобрести еду и одежду. Он считает, что в этом случае будет меньше желающих приехать в регион.
Как сообщало ИА Регнум, в сентябре в Варшаве закрыли крупнейший центр поддержки беженцев с Украины. Власти города решили, что нет смысла его содержать. Из центра выгнали 300 мигрантов, которых заранее не предупредили о таком решении властей.
В октябре Национальный банк Украины опубликовал отчёт, в котором говорится о нехватке рабочей силы в стране. Это объяснили высокими темпами миграции и мобилизации.