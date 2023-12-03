Москва, 3 декабря, 2023, 17:31 — ИА Регнум. Участники движения «Волонтёры Победы» 3 декабря в День Неизвестного Солдата провели по всей России памятные мероприятия, почтив память защитников Родины.

Пресс-служба движения «Волонтёры Победы»

Они возложили цветы к Могилам Неизвестного Солдата, Вечному огню, памятникам и мемориалам, провели уроки мужества в образовательных учреждениях. Участники движения рассказали школьникам и студентам про подвиг советских солдат в ходе Великой Отечественной войны.

В Белгородской области «Волонтёры Победы» приняли участие в церемонии перезахоронения останков воинов Красной армии. Останки 74 воинов захоронили в специально построенных склепах мемориала «В честь Героев Курской битвы». Из всех погибших удалось установить имена пяти героев.

Волонтёр белгородского отделения организации Алеся Зюзюкина подчеркнула, что важно помнить о подвигах героев, отдавших жизнь для жизни будущих поколений.

«Я участвую в таких мероприятиях, потому что я чувствую себя частью истории моей страны!» — сказала она.

В Ханты-Мансийском автономном округе в каждом муниципальном образовании участники движения «Волонтёры победы» провели возложение цветов. На мероприятия пришли добровольцы, представители разных общественных организаций и политики, местные жители.

Пресс-служба движения «Волонтёры Победы»

Глава волонтёрской организации в ХМАО Эка Шенгелая назвала возложение цветов в День Неизвестного солдата символом признания и благодарности тем, кто сражался за Родину. Историю нужно помнить и передавать её дальше.

«Никто не остался в стороне. Для югорчан важны такие мероприятие, а у молодого поколения они воспитывают чувство гордости и уважения к истории своей страны», — сказала Шенгелая.

Прошли акции «Волонтёров Победы» и за пределами России. В международных представительствах члены организации провели классные часы на базе русских домов и школ, к памятникам возложили цветы.

Добровольцы пришли к Вечному огню на территории комплекса «Братские могилы» в Ташкенте. Активисты, российские дипломаты, представители Россотрудничества, местные школьники и студены возложили почтили память героев минутой молчания.

Пресс-служба движения «Волонтёры Победы»

«Волонтёры Победы» напомнили, что в День Неизвестного Солдата вспоминают тех, чьи имена не удалось установить, но чьи подвиги бессмертны. Активисты в течение года благоустраивают памятные места и воинские захоронения, помогают в исследовательской и поисковой работе, чтобы увековечить имя каждого воина, отдавшего жизнь за Родину и Победу.

«В этот памятный день добровольцы и другие неравнодушные граждане пришли к Вечным огням и Могилам Неизвестному Солдату и склоняют головы в память о тех, кто боролся за мир в годы Великой Отечественной войны. Их подвиг будет жить вечно!» — отметили в организации.

День Неизвестного Солдата в России отмечают ежегодно 3 декабря с 2014 года в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами.

В 1966 году 3 декабря, в 25-ю годовщину разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата перенесли из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронили в Александровском саду у стены Московского Кремля.