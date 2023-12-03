Киев, 3 декабря, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Руководитель Объединённого координационного пресс-центра Сил обороны Украины «Юг» Наталья Гуменюк заявила, что покинула свой пост. Об этом сообщило УНИАН.

Министерство обороны Украины

«Наталья Гуменюк больше не возглавляет пресс-центр сил обороны Юга Украины», — говорится в публикации.

Гуменюк не назвала причину этого решения и не сообщила, где будет работать дальше.

Она была одним из главных спикеров ВСУ и комментировала происходящие военные события на юге страны.

В последние недели в украинской армии произошла серия кадровых изменений. Как сообщало ИА Регнум, 3 ноября глава киевского режима Владимир Зеленский сменил командующего силами спецопераций ВСУ. Вместо Виктора Хоренко, который занимал указанный пост с 25 июля, новым главой силами спецопераций стал полковник Сергей Лупанчук.

7 ноября Зеленский подписал указ о внесении изменений в состав ставки Верховного главнокомандующего, включив в неё Сергея Лупанчука. 14 ноября интернет-издание «Украинская правда» написало о том, что министр обороны Украины Рустем Умеров изучал вопрос увольнения троих командующих войсками ВСУ.

Речь шла о Татьяне Остащенко, а также о командующем оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Вооружённых сил Украины Александре Тарнавском и командующем Объединёнными силами ВСУ Сергее Наеве.