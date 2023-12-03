Пекин, 3 декабря, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Более восьми миллионов человек в Китае не смогли заплатить по кредитам. Как сообщило Financial Times (FT), это подчеркнуло глубину экономического спада в стране.

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«Китайские заемщики объявили рекордные дефолты на фоне углубления экономического кризиса», — говорится в материале.

Главный экономист Hang Seng Bank China Дэн Ван при этом считает, что безудержный рост числа неплательщиков стал результатом не только циклических, но и структурных проблем.

По данным китайских судов, в чёрный список после неуплаты платежей, включая ипотечные и бизнес-кредиты, внесли 8,54 миллиона человек в возрасте от 18 до 59 лет. Кризис последовал за массовыми заимствованиями.

В Национальном институте финансов и развития Китая отметили, что долги домохозяйств за последнее десятилетие почти удвоились и по итогам сентября достигли 64%.

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Россия не может напрямую применять китайский опыт в своей финансовой системе. По её словам, у Китая есть управляемый валютный курс, множественность процентных ставок и ограничения на движение капитала. При этом она добавила, что ЦБ изучает опыт Китая и других стран.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников 25 сентября предложил решить проблему высокой волатильности рубля и инфляции за счёт изучения китайского опыта, где существует «мембрана» между внутренним валютным рынком и внешним. Он пояснил, что согласно китайской модели, юаневый рынок подразделяется на внутренний и внешний.