Тель-Авив, Израиль, 3 декабря, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже в ближайшие недели намерена провести в секторе Газа операцию высокой интенсивности. Об этом заявил представитель израильской администрации, на которого сослалась газета The New York Times (NYT).

Ahmed Zakot/Global Look Press

Источник заявил, что эта фаза палестино-израильского конфликта не будет затяжной. После этого операция перейдёт в режим низкой интенсивности.

Издание добавило, что израильские власти рекомендовали жителям южных районов сектора Газа эвакуироваться, это может означать подготовку к операции в этой части анклава.

Как сообщало ИА Регнум, срок перемирия, действовавшего с 24 ноября между Израилем и палестинским движением ХАМАС, истёк 1 декабря в 7:00 (8:00 мск). С этого момента ЦАХАЛ возобновила военные действия в секторе Газа. Израильская сторона также обвинила палестинское движение ХАМАС в нарушении перемирия.

Представитель «Аль-Кассам» — военного крыла палестинского движения ХАМАС заявил 2 декабря, что бригады «Аль-Кассам» обстреляли Тель-Авив ракетами. Это уже второй за несколько часов ракетный обстрел Тель-Авива со стороны военного крыла ХАМАС.

Вечером в тот же день со стороны сектора Газа по центральной части Израиля выпустили по меньшей мере 11 ракет. Большинство из них перехватила система противовоздушной обороны Израиля «Железный купол».

Третьего декабря в результате удара израильской авиации по жилым зданиям в лагере беженцев Нусейрат, расположенном в центральной части сектора Газа, погибли не менее 14 человек, многие пострадали. Среди погибших ― женщины и дети.