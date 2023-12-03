Москва, 3 декабря, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Даниил Уткин 3 декабря прокомментировал погодные условия в матче 17-го тура РПЛ с московской командой ЦСК в эфире телеканала «Матч Премьер».

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ

«Это не футбол. Почему не добил [гол] со штрафного? Я не видел! Снег в глаза летит, я ничего не вижу! Как играть во втором тайме? Забить гол и дальше играть», — сказал он.

По словам Уткина, матч в таких условиях тяжело назвать игрой, так как футболистам приходится отправлять мяч вперёд, рассчитывая на то, что из этого может сложиться какая-то комбинация.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 3 декабря главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал бессмысленным матч с ЦСКА в сильный снегопад. Он отметил, что в таких условиях это, по его мнению, не будет футболом.

Сотрудникам стадиона московского футбольного клуба ЦСКА пришлось чистить от снега линию штрафной площади в матче с «Ростовом». При этом главный арбитр встречи не останавливал игру для этой цели.

В воскресенье, 3 декабря, в столичном регионе начался ранее обещанный синоптиками сильный снегопад. По словам метеорологов, причиной таких обильных осадков в Москве и Подмосковье стал южный циклон, центр которого перемещается через Центральную Россию с юго-запада на северо-восток.