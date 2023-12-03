Киев, 3 декабря, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Петиция к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с призывом распространить мобилизацию на депутатов и чиновников набрала 25 тыс. голосов, и по закону тот обязан её рассмотреть.

Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press Владимир Зеленский

«Обращаемся к президенту Украины с требованием определить как неотложные проекты законов, которые будут способствовать справедливой мобилизации граждан, в частности народных депутатов и государственных служащих Украины», — говорится в размещённой на сайте офиса Зеленского петиции.

Документ разместил бывший депутат Верховной рады Александр Дубинский. В августе он также внёс в парламент на рассмотрение законопроект о призыве в армию депутатов и чиновников. Депутат с 14 ноября находится в СИЗО по подозрению в госизмене. 2 декабря его там сильно избили.

Как сообщало ИА Регнум, полковник запаса ВСУ Роман Свитан 2 декабря заявил о нехватке личного состава в ВСУ. Он призвал забирать в армию государственных служащих. Офицер выразил мнение, что таким образом можно будет найти несколько сотен тысяч бойцов, и это не отразится на работе госаппарата.

В то же время на Украине из-за больших потерь и нехватки желающих ехать на фронт продолжают ловить мужчин, чтобы отправить в военкомат. Бизнесмен Алексей Кушнаренко, служащий добровольцем в ВСУ, сообщил, что 1 декабря военкомы силой вытащили из грузового автомобиля водителя, который официально вёз груз на блокпост. Предприниматель сообщил, что с пойманным мужчиной обращались «как со скотом» и признали годным к службе в армии всего за час.