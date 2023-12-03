Стамбул, Турция, 3 декабря, 2023, 16:37 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Фенербахче» из Стамбула решил получить в свой состав форварда московского «Спартака» Квинси Промеса, сообщил телеканал TRT Haber.

Алексей Куденко/РИА Новости Куинси Промес

Телеканал напомнил, что контракт Промеса с московским «Спартаком» истекает в конце сезона, и «Фенербахче» намерен воспользоваться трансфером. Добавив в свой состав Промеса, стамбульский ФК получит значительную силу в линии нападения и увеличит свои претензии на чемпионство в Суперлиге.

По данным телеканала, «Фенербахче» получает положительные сигналы по поводу трансфера Промеса. Официальные заявления о трансфере стамбулский клуб сделает в ближайшие дни.

Контракт «Спартака» с Промесом автоматически продлился до лета 2025 года, поскольку он выполнил все необходимые для этого условия, проведя за московский клуб не менее 60% официальных матчей в этом сезоне. Он сыграл в 19 матчах во всех соревнованиях.

Голландский футболист перешёл в «Спартак» с февраля 2021 года. Также он выступал за московский клуб с 2014 по 2018 год.

В Калининграде 25 ноября московский «Спартак» выиграл в мачте 16-го тура чемпионата России с «Балтикой» со счётом 2:0. Счёт открыл в первом тайме Даниил Хлусевич. Второй гол на 88-й минуте забил Промес.