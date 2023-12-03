Москва, 3 декабря, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) российской армии взяла в плен сотрудника украинской погранслужбы в Черниговской области. Об этом 3 декабря сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Александр Полегенько/ТАСС

«Российская ДРГ зашла на позиции, зачистила и вышла», — говорится в сообщении.

В свою очередь украинские СМИ назвали причиной произошедшего халатность бойцов ВСУ на позиции и отсутствие контроля со стороны украинского командования. Отмечался также большой опыт российского спецназа в проведении подобного рода операций. Украинский источник рассказал, что российские военные забрали рации, которое могли слушать 12 часов пока ВСУ их не перепрошили.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 19 марта российские военные успешно атаковали позиции украинской армии сразу с нескольких направлений, в районе улиц Геологов и Корсунского. В результате бойцы заняли несколько кварталов в районе Буденовки.

По данным Минобороны России, в период с 25 ноября по 2 декабря 2023 года российские военные взяли в плен 14 бойцов ВСУ на херсонском направлении. Также в ноябре военнослужащие ВС России взяли в плен четырёх бойцов украинской армии, сдавшихся после провалившейся попытки атаки ВСУ на ореховском направлении.

Кроме того, российский снайпер с позывным Череп рассказал 29 ноября, как убил бойца ВСУ одним выстрелом. Перед этим он четыре дня провёл в засаде. Чтобы поймать цель и выстрелить, военному понадобилось буквально несколько секунд. При этом в середине февраля стало известно, что снайпер одним выстрелом ликвидировал двоих иностранных наёмников, сражавшихся на стороне украинской армии.