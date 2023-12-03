Дакка, 3 декабря, 2023, 15:46 — ИА Регнум. Отравление жены руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова Марианны могло быть попыткой главы киевского режима Владимира Зеленского указать на свою абсолютную власть. Об этом сообщил портал Weekly Blitz.

Кадр из видео Марианна Буданова

«Совершенно очевидно, что череда отравлений является частью попытки Зеленского консолидировать свою власть», — указали авторы статьи.

Журналисты также отметили, что отравление произошло на фоне решения Зеленского не проводить президентские выборы в 2024 году, что вызвало резкую критику со стороны украинцев. Всё это, включая многочисленные отставки в чиновничьем аппарате, а также разногласия между главой киевской власти и главнокомандующим Вооружёнными силами Украины Валерием Залужным, подтвердило, что в стране идёт ожесточённая борьба за власть, резюмировало издание.

Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября украинское издание «Бабель» со ссылкой на источники сообщило, что в крови супруги главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова Марианны обнаружили следы тяжёлых металлов, которые не используются в быту или военном деле. При этом у самого Буданова отравления на выявили. Позднее информацию об отравлении Марианны Будановой подтвердили в ГУР Украины.

Экс-глава украинской Службы внешней разведки Валерий Кондратюк в свою очередь заявил, что её отравили мышьяком и ртутью. Также стало известно, что, кроме Будановой, отравление подтвердили ещё у нескольких сотрудников разведки.

Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил о «причастности» к произошедшему России. При этом он отметил, что это не главная гипотеза. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 ноября назвал привычными прозвучавшие со стороны Киева обвинения в адрес Москвы.