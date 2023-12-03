Киев, 3 декабря, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Венгрия перекрыла въезд украинским фурам, которые едут из Словакии, сообщило украинское издание «Страна. ua».

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По информации портала, украинские водители-дальнобойщики попытались въехать на родину из устроившей ей блокаду Словакии через Венгрию. Однако венгерские активисты перекрыли КПП на границе со Словакией, чтобы не пустить их в страну. В очереди на границе собралось более тысячи грузовиков.

Ситуация с фурами, следующими через территорию Словакии на Украину, ухудшилась в середине ноября после начала акции протеста польских перевозчиков. Они заблокировали автодорожные пункты пропуска на границе с Украиной.

При этом на границе Украины и Польши скопилась очередь из 2,5 тысячи грузовых машин.

Как сообщало ИА Регнум, 16 ноября Союз автоперевозчиков Словакии заблокировал дорогу к переезду в Вышне-Немецке в знак поддержки всех европейских перевозчиков и солидарности с Польшей. Перевозчики в Словакии также 1 декабря в знак протеста перекрыли движение на границе с Украиной. Тогда в союзе автоперевозчиков отметили, что пропустят только фуры с гуманитарной или военной помощью и автомобили с животными и топливом.

Словакия 29 ноября расширила ограничения на ввоз сельхозпродукции с Украины до 14 позиций вместо прежних четырёх. В перечень, в частности, попали мёд, мука, отруби, пшеница, кукуруза, рапс и семена подсолнечника.

До этого польские перевозчики заблокировали несколько КПП на границе с Украиной. Они позволяют проехать только автобусам, легковым автомобилям, грузовикам, перевозящим животных, а также фурам с военной и гуманитарной помощью.