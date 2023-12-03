Москва, 3 декабря, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 3 декабря похвалил главу Пентагона Ллойда Остина за его слова об истинной причине западной помощи Киеву — развитии военно-промышленного комплекса США — и назвал его искренним человеком.

Chad Mcneeley/Dod/Global Look Press Глава Пентагона Ллойд Остин и Владимир Зеленский

«Оказывается, всё дело в заказе оборонной продукции для увеличения выпуска военных товаров и создания рабочих мест. И, возможно, в колоссальной прибыли, которую получат от этого компании, близкие к администрации», — написал Медведев в соцсети X.

Во время своего выступления на Рейгановском форуме по нацобороне Остин заявил, что США проводят самую масштабную модернизацию оборонно-промышленной базы за последние десятилетия и нарастили финансирование производства боеприпасов. Как он отметил, на эти цели направят около $50 млрд.

Как сообщало ИА Регнум, Ллойд заявил, что США увеличили финансирование производства артиллерийских снарядов на 50% из-за потребностей Украины, и отметил, что речь идёт не только о периоде с начала российской специальной военной операции, но и об активном наращивании инвестиций в этот сектор последние пять лет. Остин уточнил, что за время нахождения Джо Байдена на посту президента производство боеприпасов выросло в четыре раза. На Рейгановском форуме глава Пентагона также отметил, что США не позволят России одержать победу в конфликте с Украиной и планируют с этой целью продолжать поддерживать Киев через оказание ему военной помощи.