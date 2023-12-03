Москва, 3 декабря, 2023, 15:22 — ИА Регнум. В Доме полимеров на выставке «Россия» на ВДНХ в Мокве в рамках Дня Республики Татарстан подвели промежуточные итоги программы «Формула хороших дел».

Выставка «Россия». Логотип

Через эту программу СИБУР поддерживает социальные инициативы в регионах. Общий объем инвестиций в реализацию программы уже составил порядка 2,7 млрд руб.

Нижнекамск и Казань были включены в число 18 городов программы «Формула хороших дел» с 2022 года. За это время было подано более 150 заявок на грантовый конкурс, в 2022–2023 годах гранты получили 26 некоммерческих и бюджетных организаций Казани и Нижнекамска. Несмотря на небольшой «стаж» участия в программе, в этом году Нижнекамск вновь оказался в числе лидеров по числу заявок на конкурс. Число корпоративных волонтеров в РТ — более 1,5 тысячи.

Кроме того, в рамках «Формулы хороших дел» в Татарстане прошел ряд масштабных культурных, спортивных и просветительских мероприятий. Например, гастроли Театра Наций: выпускники ГИТИСа из мастерской Олега Кудряшова выступили на сцене татарского драматического театра им. Туфана Миннуллина. Желающих было так много, что пришлось ставить дополнительные стулья в проходах.

Организованный в рамках программы фестиваль науки STEAM Fest в Нижнекамске посетили более 2 тыс. гостей. Кроме того, в республике прошли литературный фестиваль «Сила слова», летний книжный фестиваль «Смены», инклюзивные проекты «Ты можешь всё!», фестиваль зимних видов спорта Winter Fest, выставка «Фантастик Пластик».

Помимо проектов, реализуемых в рамках программы, СИБУР реализует масштабную лесоклиматическую программу, развивает образовательную среду в регионе, проводит модернизацию и реновацию спортивных объектов.

Также СИБУР поддерживает «нефтехимическую» идентичность Казани и Нижнекамска. Так, в Нижнекамске запустили нефтехимические трамвайные маршруты, посвященные выдающимся химикам Николаю Лемаеву, Дмитрию Менделееву, Борису Бызову и Александру Бутлерову. В Казани возродили первый советский аудиовизуальный фестиваль «Свет и музыка», который организовывали сотрудники НИИ «Прометей» в 1960–1990 гг. В обоих городах масштабно отмечается День химика — суммарно более 100 тыс. участников праздничных мероприятий. Кроме того, запущен просветительский проект «Между нами химия» с тематическими картами с достопримечательностями и аудиогидами, рассказом о выдающихся химиках, квизом, образовательными роликами.

Симбиоз Татарстана и СИБУРа не случаен. Татарстан — один из главных регионов присутствия компании. В республике расположены промышленные гиганты компании: «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез». Эти предприятия входят в число мировых отраслевых лидеров. Об истории и работе предприятий можно узнать в Доме полимеров на выставке «Россия».

Дом полимеров — крупнейшее в России образовательно-просветительское пространство, посвященное нефтегазохимии. За первый месяц выставки-форума «Россия» павильон посетило более 16 тыс. человек.