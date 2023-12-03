Москва, 3 декабря, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил ввести налог на бездетность. Об этом парламентарий заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

По мнению депутата, такая мера позволит стимулировать рождаемость в стране. По его словам, концепция подобных отчислений в бюджет в Советском Союзе неплохо себя зарекомендовала.

«Надо стимулировать и само рождение детей, в том числе через материнский капитал. Надо ли вводить налог для этого? Если денег будет не хватать для этих проектов, надо. Если денег будет хватать без этого, то не надо», ― пояснил Фёдоров.

При этом он подчеркнул, что это не наказание, а способ решения проблемы.

Глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Остина в беседе с «Газетой.Ru» назвала инициативу коллеги вредной, преждевременной и наносящей ущерб авторитету государственной власти. Депутат считает, что молодые россияне начнут бояться государственной власти в любом лице. В этой связи она посоветовала Фёдорову обратить внимание на другие проблемы, волнующие молодые семьи.

Налог на бездетность существовал в СССР как «Налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан» с ноября 1941 года на основании Указов Президиума Верховного Совета СССР от 21 ноября 1941 года. Плату государству отменили в 1990-х годах.

Как сообщало ИА Регнум, предложения о введении налога на бездетность звучали и ранее. Такую инициативу не раз поднимали в последние десятилетия, однако она не находила поддержку правительства.

В октябре 2020 года общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая предложила ввести налог на бездетных россиян репродуктивного возраста, исключая не имеющих возможности иметь детей по медицинским причинам.

В РПЦ с такой инициативой не согласились. Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион отметил, что не разделяет эту позицию, в том числе, из личных соображений, так как ему придётся этот налог платить, как и каждому монаху, который даёт монашеский обет.

Он уверен, что проблему с рождаемостью нельзя решить с помощью налогообложения и предложил заняться снижением числа абортов в России, создав в общественном сознании представление об этом как о преступлении и убийстве.