Иркутск, 3 декабря, 2023, 15:56 — ИА Регнум. В Иркутске на остановке общественного транспорта убили 15-летнего подростка, сообщили 3 декабря в пресс-службе регионального управления СК России.

Иван Шилов ИА Регнум

«По версии следствия, 2 декабря на остановке общественного транспорта на улице Байкальской в Иркутске в ходе конфликта между подростками был ранен 15-летний мальчик. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако потерпевшего спасти не удалось», — сообщили в ведомстве.

На место ЧП выехала оперативная группа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ).

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В Качугском районе 3 декабря задержали двух подростков, которые, по версии следствия, могли участвовать в конфликте, закончившемся смертью подростка. Задержанных допросит следователь Следственного отдела.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре Красноярском крае СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве 12-летнего мальчика. В преступлении заподозрили отчима. Но позже выяснилось, что ребёнка убил одноклассник.

Убийство произошло 17 ноября. Погибший пришёл к однокласснику в дом, где мальчики поссорились. После оскорбительных слов погибшего в адрес матери хозяина дома тот убил одноклассника топором, а труп утопил в реке.