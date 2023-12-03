Москва, 3 декабря, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ближайшие дни проведёт заседание Совета по правам человека (СПЧ), примет участие в мероприятии по случаю дня Героев Отечества, а также посетит один из регионов России, сообщил 3 декабря журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

РИА Новости / Алексей Дружинин

«Президент проведёт заседание совета по развитию гражданского общества и правам человека», — рассказал журналист.

Помимо этого, глава государства примет верительные грамоты от послов более 20 стран. В Кремле при этом сообщили, что церемония вручения верительных грамот состоится 4 декабря в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца.

Кроме того, на неделе пройдёт Форум «Россия зовёт!». Также в ближайшие дни запланированы международные контакты.

Ежегодно 9 декабря россияне отмечают День Героев Отечества. Эта памятная дата приурочена к учреждению императрицей Екатериной II ордена Святого Георгия Победоносца в 1769 году.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге 17 ноября сообщил о встрече Путина с членами Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), которая традиционно состоится в декабре.

Российский лидер 1 декабря обновил состав СПЧ. Путин, в частности, исключил адвокатов Генри Резника и Шота Горгадзе из состава совета.