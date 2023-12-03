Москва, 3 декабря, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предположил, зачем США понадобилось участвовать в вооружённом конфликте на Украине. Своими мыслями он поделился в социальной сети Х (ранее Twitter).

Сергей Корсун ИА REGNUM

Медведев уличил главу американского минобороны Ллойда Остина в раскрытии военной тайны. Назвав его искренним, прямолинейным и простодушным человеком, зампред Совбеза отметил, что причиной вмешательства США в конфликт между Россией и Украиной стала модернизация ВПК.

«Нет, это не помощь умирающим гражданам или стране, исчезающей с карты мира. Нет, это не борьба за демократию против тирании. И нет, речь идёт даже не о противостоянии России с целью уменьшения ее обороноспособности. Это… необходимость модернизации оборонной промышленности США на $40 млрд», — написал Медведев.

Зампред Совбеза объяснил, что речь идёт о введении в эксплуатацию продукции ВПК для увеличения выпуска товаров военного назначения и создания рабочих мест.

Участие в украинском конфликте также может быть связано и с прибылью, которую получат компании, близкие к администрации президента США Джо Байдена, добавил политик.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря во время Рейгановского форума в США Остин заявил о проходящей в стране самой масштабной за почти четыре десятка лет модернизации производственной базы ОПК.

По его оценкам, на эту цель планируется потратить коло $50 млрд из запрошенных Белых домом дополнительных бюджетных средств. Остин считает, что такой шаг позволит создать и поддерживать десятки тысяч рабочих мест в более чем 30 американских штатах.