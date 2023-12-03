Москва, 3 декабря, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что не видит смысла в матче 17‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА в сильный снегопад.

Isaac Parkin via www. imago-image/Global Look Press

«Есть ли смысл играть в таких условиях? Это не футбол. Какой будет игра с точки зрения тактики?», — заявил тренер «Матч ТВ».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Карпин раскритиковал «Зенит» из-за легионеров. Как заявил тренер 19 ноября, команда, видимо, проигрывает конкуренцию. Но Карпин подчеркнул, что этот вопрос не находится в сфере его деятельности. На вопрос о том, все ли российские футболисты готовы к встрече, он сказал, что готовы.

Как Карпин отмечал ранее, сборная России по футболу будет играть с теми соперниками,с которыми договорился Российский футбольный союз. Так он ответил на вопрос о предстоящем матче и выборе соперника. Карпин отметил, что тренерский штаб всегда в любом случае изучает соперников.