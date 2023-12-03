Анкара, 3 декабря, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Ситуация на Украине не патовая, а разочаровывающая, так как страна неизбежно потерпит поражение в военном конфликте, потеряет территории и останется полностью разорённой, говорится в статье обозревателя Юселя Оздемира, опубликованной 1 декабря турецким изданием Evrensel.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«По итогам военного конфликта, в который Украина вступила, надеясь получить Крым и Донбасс, ей грозит потеря территорий», — заявил он.

Оздемир указал на зависимость Украины от Запада, который использует её в своих интересах. По мнению обозревателя, это приведёт к тому, что в стране будет разруха.

Журналист также не согласился с попытками западных политиков выставить «победой» то, что Украина до сих пор существует. Он подчеркнул, что ни о какой победе не может быть и речи, так как контрнаступление обернулось провалом, а украинская экономика достигла дна.

Агентство Bloomberg 28 ноября сообщило о разочаровании, отчаянии и усталости украинцев из-за провала контрнаступления ВСУ и отсутствия перспектив на скорое завершение боевых действий. В издании отметили, что на этом фоне опросы общественного мнения показывают снижение рейтинга главы киевского режима Владимира Зеленского.

Американский журналист Сеймур Херш 1 декабря заявил, что военное руководство России и Украины якобы ведут переговоры об урегулировании конфликта в обход Зеленского. По его информации, США против того, чтобы договорённости состоялись.