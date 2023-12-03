Москва, 3 декабря, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Актриса Юлия Пересильд отреагировала на сообщения о тайной свадьбе с актёром Михаилом Тройником. Её комментарий озвучил удивившийся таким новостям коллега актрисы.

Калр из фильма Вызов

«Юлия привыкла к сплетням и пошутила в ответ фразой из «Собачьего сердца»: «Не читайте до обеда советских газет». Регистрация отношений у таких прекрасных влюблённых людей — логична, и многие думают: скоро так и будет. Но пока не женились — актриса не подтвердила!», — признался источник в окружении «Комсомольской правде».

По информации издания, сообщения о замужестве опровергло сразу несколько источников из окружения актрисы.

Первые сообщения о возможной тайной свадьбе Пересильд и Тройника появились 1 декабря в Telegram-канале «Героиня Татлера», по информации которого артисты зарегистрировали брак в одном из столичных ЗАГСов. Пара не подтверждала эту информацию. И для Тройника, и для Пересильд брак стал бы первым, несмотря на детей артистки от режиссёра Алексея Учителя.

В свою очередь об отношениях артистов стало известно в ноябре 2022 года, после съёмок картины «Вызов». Спустя время, они появились вместе на церемонии вручения премии OK! Awards, а Пересильд позднее подтвердила отношения.

Как передавало ИА REGNUM, 12 апреля президент России Владимир Путин поблагодарил создателей фильма «Вызов», который был снят на борту МКС. Глава государства назвал съёмку в космосе уникальным событием. Позднее он подписал указы о присуждении государственных премий за 2022 год в области культуры гендиректору Первого канала Константину Эрнсту, Юлии Пересильд и режиссёру Климу Шипенко. «Вызов» вышел в прокат 20 апреля 2023 года, её посмотрели более пяти млн зрителей. Шипенко и Пересильд провели на орбите 12 суток и отсняли около 30 часов материала.