Москва, 3 декабря, 2023, 14:15 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в зоне проведения спецоперации в боях на трёх направлениях украинская армия потеряла до 170 бойцов убитыми и ранеными. Об этом 3 декабря на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

На херсонском направлении общие потери Вооружённых сил Украины составили до 65 военных, два автомобиля, три артиллерийские установки «Гвоздика» и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Удары по позициям противника российские силы нанесли в районе Матиясово, Новоселовки Николаевской области и Тягинки Херсонской области.

«На запорожскомнаправлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражена атака штурмовой группы 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое», ― доложил представитель оборонного ведомства.

Также, в районе Работино российские военные нанесли поражение живой силе 46-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери украинской стороны составили до 20-ти военнослужащих и два автомобиля. На южнодонецком направлении украинская армия потеряла на до 85 бойцов, одну БМП, два автомобиля, САУ «Акация» и «Гвоздика».

Кроме того, артиллерия ударила по позициям 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной бригад ВСУ в районах Новомихайловки и Угледара в ДНР. Потери ВСУ составили до 85 военнослужащих убитыми и ранеными.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минобороны, за неделю, с 27 ноября по 2 декабря, в результате боёв на запорожском направлении Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли до 315 военных убитыми и ранеными. Кроме того, украинская армия лишилась пяти танков, семи боевых бронированных машин, 21 автомобиля и пяти орудий полевой артиллерии.

Также российские подразделения отразили 14 атак противника в районах Работино и Вербового и нанесли удары по силам и технике 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой, 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах Малой Токмачки и Новоандреевки.

Российские сапёры 539-го инженерно-сапёрного полка 3 декабря совершили рейд в серую зону на ореховском направлении и уничтожили важный объект украинской армии в Запорожской области.

В тот же день военнослужащие Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ обнаружили и подбили две украинские боевые машины пехоты, которые двигались на позиции российских войск под Вербовым в Запорожской области. Технику вместе с экипажами уничтожили с использованием артиллерии и противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Корнет».