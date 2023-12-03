Москва, 3 декабря, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Украинская армия за сутки потеряла 550 военных на двух направлениях в зоне спецоперации, сообщил 3 декабря на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Российские подразделения отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе села Ямполовка в Лиманском районе в ДНР. Они нанесли поражение украинской армии в районе Ямполовки и Серебрянского лесничества.

«Потери ВСУ составили до 250-ти военнослужащих и два автомобиля», — сообщил Конашенков.

На донецком направлении российские военные нанесли ВСУ поражение в районах сёл Курдюмовка, Андреевка и Клещеевка в ДНР.

«Общие потери противника на данном направлении составили до 300 военнослужащих, боевая машина пехоты, два автомобиля, орудие Д-20, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — сообщил Конашенков.

Также Конашенков сообщил об уничтожении в Харьковской области склада ВСУ с боеприпасами. Потери украинской армии на купянском направлении за сутки составили 95 военных.

Под Днепропетровском российские подразделения уничтожили командный пункт ВСУ. Также российские военные уничтожили склады горючего в районах Хмельницкого и Миргорода в Полтавской области.