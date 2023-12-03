Москва, 3 декабря, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Российские силы ПВО за сутки сбили две ракеты С-200 ВСУ и снаряд HIMARS. Об этом сообщил на брифинге 3 декабря официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Сбиты восемь украинских беспилотников в районах Подкуйчанска в ЛНР, Славного, Белогоровки в ДНР, Песчановки и Виноградного в Херсонской области и Вербовока в Запорожской области, а также переоборудованные для поражения целей две ракеты С-200 и реактивный снаряд системы HIMARS», — сообщил военный.

В Минобороны добавили, что в целом с начала специальной военной операции российские войска уничтожили 545 самолётов ВСУ, 256 вертолётов, 9361 беспилотник, 13 759 танков, 7224 орудия артиллерии и 15 876 единиц спецтехники.

Как сообщало ИА Регнум, накануне вечером российские силы ПВО уничтожили над Азовским морем две украинские ракеты С-200, переоборудованные для поражения наземных целей. Как стало известно в тот же день, попытку атаки ВСУ предприняли около 18:00 мск. После этого мэр Краснодара Евгений Наумов заявил, что город не пострадал, что регион под защитой, а попытка теракта со стороны ВСУ пресечена на большом расстоянии и не повлекла никаких разрушений.