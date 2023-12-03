Москва, 3 декабря, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удар по заглублённому командному пункту украинских войск под Днепропетровском. Об этом 3 декабря рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражены заглубленный командный пункт центра управления и оповещения ПВО воздушного командования ВСУ «Восток» в районе Днепропетровска, склады горючего в районах Миргорода Полтавской области и города Хмельницкий», — сказал он.

Конашенков добавил, что также российские военные нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 107 районах.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 3 декабря командир группы сапёров 539-го инженерно-сапёрного полка российских войск с позывным Сварог рассказал, что Вооружённые силы России совершили рейд в серую зону на ореховском направлении и уничтожили важный объект ВСУ в Запорожской области. По его словам, в данный момент передвижение украинской армии крайне затруднено.

Ранее в этот же день оператор FPV-дрона (first-person view, «вид от первого лица») «Упырь» вывел из строя украинский танк Т-64БВ на купянском направлении. Экипаж ВСУ бросил свою боевую машину на поле боя.