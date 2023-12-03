Москва, 3 декабря, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Российская армия в течение прошедших суток нанесла удары по складам ВСУ, расположенным в Полтавской, Хмельницкой и Николаевской областях, заявил 1 декабря на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Министерство обороны РФ

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил (ВС) России атаковали украинские склады с горючим возле Миргорода в Полтавской области и под Хмельницким. Также удар нанесли по арсеналу боеприпасов в Николаевской области.

Всего за сутки российская армия нанесла удары по позициям ВСУ в 107 районах, поражая живую силу и технику противника. В том числе поражение нанесли заглубленному украинскому командному пункту центра управления и оповещения ПВО ВСУ «Восток» под Днепропетровском, добавил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря Минобороны сообщило, что российские войска в течение недели нанесли 27 групповых ударов по украинской военной структуре. ВС России с помощью высокоточного оружия и дронов насели поражение аэродромам, арсеналам и базам хранения горючего.

1 декабря в Минобороны сообщили об ударах по объектам ВСУ в Кировоградской области и подконтрольной Киеву территории Запорожской области. В ходе атак российские войска нанесли поражение украинскому центру подготовки и применения беспилотников, складу авиационных боеприпасов, а также РЛС.