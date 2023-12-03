Москва, 3 декабря, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили склад с боеприпасами Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, сообщил 3 декабря официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Уничтожен склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Липца», — уточнил военный.

В Минобороны сообщили, что за минувшие сутки потери украинской армии на купянском направлении составили до 95 военных. Подразделения Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке армейской авиации и огня артиллерии ликвидировали живую силу и технику 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка и Берестовое в Харьковской области.

На этом направлении российские военные также ликвидировали украинскую бронированную машину, два автомобиля и гаубицу Д-30.

Как передавало ИА Регнум, в российском оборонном ведомстве 3 декабря сообщили, что Вооружённые силы России нанесли удар по заглублённому командному пункту украинских войск под Днепропетровском.

Помимо этого, российская армия за сутки нанесла удары по складам ВСУ, расположенных в Полтавской, Хмельницкой и Николаевской областях. В частности, ВС России ликвидировали склады горючего и арсенал боеприпасов.