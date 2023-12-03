Москва, 3 декабря, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Шоумен, комик и певец Александр Ревва выступил 2 декабря на конкурсе «Песня года» с сольным номером. Кроме того, он появился на сцене во время исполнения общей песни в финале конкурса.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Певец Александр Ревва выступает на концерте «Песня года — 2023»

Сольный номер Реввы объявил ведущий Сергей Лазарев. Его коллеги Леры Кудрявцевой в момент объявления номера Реввы на сцене не было, сообщил МК.RU.

Артиста в ходе его выступления окружали полуобнажённые девушки.

«Любовь спасёт этот мир», — сказал Ревва, уходя со сцены.

Как сообщало ИА Регнум, Ревва с семьёй уехал из России в Испанию летом прошлого года, отменив российские концерты. В его окружении заявили, что он не эмигрировал, а отправился отдыхать.

В марте 2023 года появилась информация об отмене в Ростове-на-Дону концертов Реввы, Валерия Меладзе и Ани Лорак. В апреле Ревва выступил на закрытой вечеринке RU. TV в одном из московских ресторанов. В сентября он вернулся в Москву.

Ревва с 1995 года был участником команд КВН, а с 2006 г. — московского Comedy Club. Известен под сценическим именем Артур Пирожков. Ежегодно выступал на «Песне года». В 2022 году исполнил песню «Красивое тело».