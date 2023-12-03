Истра, Московская область, 3 декабря, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Столкновение более чем 15 автомобилей произошло на Новорижском шоссе около города Истра в Московской области. Об этом 3 декабря сообщил Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Массовое ДТП на Новорижском шоссе около Истры. <…> Там столкнулись более 15 автомобилей», — говорится в публикации.

По информации источника, в результате аварии пострадал как минимум один человек.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3850370" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, ранее 3 декабря рэпер Баста (Василий Вакуленко) попал в ДТП после концерта на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Музыкант в момент аварии сидел на заднем сиденье автомобиля. В машине сработали подушки безопасности, в результате ДТП никто не пострадал.

Ранее в этот же день на внешней стороне 32-го км МКАД перевернулся автомобиль. Водитель машины совершил наезд на препятствие, в результате чего его траснпортное средство перевернулось на крышу.