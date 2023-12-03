Москва, 3 декабря, 2023, 13:40 — ИА Регнум. Российский певец SHAMAN принёс на конкурс «Песню года» чемоданчик с красной «ядерной» кнопкой, которую он нажимал на своих концертах.

Кадр из видео Российский певец SHAMAN

На конкурс, который проходил 2 декабря, SHAMAN пришёл в строгом чёрном костюме, чёрной рубашке, чёрном галстуке и чёрных перчатках. С ним был чемоданчик цвета российского флага.

«Это тот самый чемоданчик, который следует за мной неотступно», — сказал SHAMAN журналистам.

Его попросили открыть чемоданчик и показать содержимое. Певец спросил, действительно ли журналисты хотят видеть, что внутри. Журналисты сказали, что очень хотят. Тогда SHAMAN пригласил их прийти к нему на концерт 9 или 10 марта и пообещал на концерте открыть чемоданчик.

Как сообщало ИА Регнум, SHAMAN в июле на своём концерте в городе Новомосковске в Тульской области впервые нажал красную «ядерную» кнопку во время исполнения песни «Я русский». Затем этот приём он повторил 4 ноября на концерте в Санкт-Петербурге в честь Дня народного единства.

Во время исполнения хита к певцу подходит человек в смокинге и чёрных очках с открытым чемоданом. Слова «я русский» SHAMAN сопровождает нажатием красной кнопки.

Запись ежегодного музыкального фестиваля «Песня года» состоялась 2 декабря во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.