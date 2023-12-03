Москва, 3 декабря, 2023, 14:42 — ИА Регнум. При подготовке к Новому году 43,5% россиян готовы потратить на подарки близким гораздо большую сумму, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют результаты проведённого исследования МФК «Займер», сообщил «Прайм».

Артем Геодакян/ТАСС

«Согласно нему, сэкономить на подарках в то же время планируют около 15% граждан, полностью отказаться — лишь 2,8%, а более трети респондентов постараются уложиться в ту же сумму», — выяснили аналитики.

Вместе с тем, две трети или 66,1% российских граждан назвали подарки близким главной статьёй расходов на предстоящие праздники. Траты на новогодний стол являются наиболее существенными для примерно четверти жителей России. Ещё 7,5% намерены не скупиться на досуг и путешествия во время январских выходных, а 1,9% — на новогодний наряд.

В исследовании участвовало 2 тыс. россиян. Из них 40,3% назвали сумму от 1 до 5 тыс. рублей достаточной для одного подарка на Новый год. 23,8% респондентов готовы на это потратить от 5 до 10 тыс. рублей. Свыше 10 тыс. — 22,5% опрошенных, и только 13,4% россиян хотели бы отдать 1 тыс. рублей за один подарок.

Как сообщало ИА Регнум, только один из девяти российских жителей планирует смотреть «Новогодние огоньки» по телевизору в новогоднюю ночь. Среди 2 тыс. респондентов смотреть новогодние музыкальные развлекательные передачи 31 декабря намерены 11% опрошенных, 33% включат их для фона и ещё 45% проигнорируют праздничные телешоу.