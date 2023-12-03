Токио, 3 декабря, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Российский дзюдоист Матвей Каниковский победил представителя Японии Доту Араи в поединке за золотую медаль в весовой категории до 100 кг на турнире «Большого шлема» в Токио.

Павел Лисицын/РИА Новости Матвей Каниковский

Ранее 3 декабря российские спортсмены Аюб Блиев (весовая категория до 60 кг) и Инал Тасоев (свыше 100 кг) выиграли бронзовые награды на этом турнире.

Спортсмены из России выступают в Токио в нейтральном статусе.

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря россиянин Давид Карапетян победил канадца Франсуа Готье-Драпо в схватке за бронзу в весовой категории до 81 кг на турнире «Большого шлема» в Токио. Турнир завершится 3 декабря.

Президент России Владимир Путин 3 июня приветствовал участников и гостей XI Международного юношеского турнира по дзюдо «Кубок Анатолия Рахлина». Глава государства отметил, что уверен в том, что этот турнир будет способствовать популяризации дзюдо.