Москва, 3 декабря, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Международный день инвалидов отмечают 3 декабря. Дата призвана привлечь внимание общества к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья. Фонд президентских грантов напрямую поддержал более девяти тысяч проектов, направленных на помощь людям с инвалидностью. Об этом ИА Регнум сообщили в пресс-службе фонда.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Там отметили, что общая сумма грантов превысила 20 млрд рублей.

В рамках проектов фонда некоммерческие организации помогают людям с ограниченными возможностями бесплатно пройти дорогостоящую реабилитацию, организуют для них обучение и создают рабочие места. Команды организуют для взрослых и детей-инвалидов активный досуг, устраивают творческие мастер-классы, экскурсии и даже сплавы в тёплое время года.

Помимо этого, победители конкурсов фонда развивают адаптивный спорт для людей с инвалидностью разного возраста. Благодаря социальным инициативам, хоккей, футбол, волейбол, теннис стали доступнее для людей с ограниченными возможностями.

В частности, центр социально-трудовой адаптации инвалидов «Мастер ОК» в Санкт-Петербурге занимается обучением и сопровождаемым трудоустройством молодых людей с ментальными нарушениями. Подопечные создают керамическую посуду, расписывают батики, делают сувениры и обрабатывают изделия из дерева. За 5 лет работы центр обучил и трудоустроил около 300 человек с инвалидностью.

Руководитель межотраслевого института реабилитации человека Дмитрий Павленко из-за несчастного случая во время службы в армии потерял обе руки и ноги. Теперь он помогает людям с военными травмами. Вместе с командой он организует для них занятия по сапсёрфингу, дайвингу, яхтингу и гонки по бездорожью.

Кроме того, специалисты благотворительного фонда «Это чудо» из Кировской области организовали тренировки по следж-хоккею. Спортсмены объединены в хоккейный клуб под названием «Медведи» и регулярно выезжают на инклюзивные турниры. А команда организации «Колесо обозрения» проводит для молодых людей с инвалидностью и их братьев и сестёр творческие конкурсы.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявлял, что в стране нет замалчивания проблем инвалидов. Глава государства отмечал, что общество зрелое, если в нём высока гражданская ответственность и человечность. Российский лидер также отмечал, что в современной России в лучшую сторону меняется отношение к инвалидам.

Путин 2 декабря подписал указ о сохранении соцвыплат родителям детей-инвалидов. Согласно документу, родители детей с инвалидностью смогут одновременно получать социальные выплаты в размере десяти тысяч рублей.