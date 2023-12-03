Каир, 3 декабря, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Эвакуация российских граждан из сектора Газа продолжается, из анклава через пограничный пункт «Рафах» в Египет вышли ещё 133 россиянина и члены их семей, сообщила 3 декабря пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

KHALED ELFIQI/ЕРА/ТАСС

«Специалисты МЧС России в Египте оказывают российским гражданам медицинскую и психологическую помощь, с оформлением документов. Обеспечивают водой и питанием», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что после прохождения необходимых процедур самолёты вывезут эвакуированных в Москву.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель МИД Мария Захарова 25 ноября заявила, что КПП «Рафах» временно закрыли в связи перемирием между палестинским движением ХАМАС и Израилем. Из-за этого пришлось приостановить эвакуацию россиян из сектора Газа.

Комментируя возобновление боевых действий в секторе Газа с 1 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит работу по освобождению сотечественников — заложников ХАМАС.