Ростов-на-Дону, 3 декабря, 2023, 12:42 — ИА Регнум. В Ростовской области приостановили движение автотранспорта на трассе М-4 «Дон». Об этом 3 декабря сообщили в «Автодоре».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Нет движения на 656-м км М-4 «Дон» в сторону Ростова-на-Дону», ― говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

В «Автодоре» уточнили, что проехать по этому участку трассы временно нельзя из-за дорожно-транспортного происшествия.

В связи с этим организовали объезд по альтернативному направлению.

Как сообщало ИА Регнум, 10 ноября в движение транспорта приостановили на 662-м км автотрассы М-4 «Дон» в Воронежской области. Причиной также стала автоавария.

В Краснодарском крае в июле на федеральной трассе М-4 «Дон» в Горячем Ключе произошло массовое ДТП, повлёкшее гибель людей. Здесь столкнулись большегруз, бензовоз и семь легковых автомобилей. В одном из легковых автомобилей погибли водитель и пассажир.