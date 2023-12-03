Москва, 3 декабря, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Операторы FPV-дронов (first-person view, «вид от первого лица») Вооружённых сил России уничтожили огневые точки и укрытия на позициях украинской армии, а также бронетехнику ВСУ в зоне специальной военной операции. Видеозапись этого 3 декабря опубликовало Министерство обороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

На выложенных в интернет кадрах, которые выложило «РИА Новости», запечатлено, как российский FPV-дронов приближаются к огневым точкам, укрытиям и позициям, а также бронетехнике ВСУ, а затем поражают их точным ударом.

«Российские военнослужащие операторы БПЛА точными ударами уничтожают позиции и бронетехнику ВСУ», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря российский оператор FPV-дрона «Упырь» смог вывести из строя танк Т-64БВ ВСУ. Украинский экипаж бросил на поле боя свой танк, который успешно поразили беспилотником.

Telegram-канал «Военное обозрение» 1 декабря опубликовал кадры уничтожения штурмовика Су-25 украинских Воздушных сил барражирующим боеприпасом «Ланцет» на аэродроме Долгинцево под Днепропетровском. Отмечалось, что в сентябре на этом же аэродроме с помощью беспилотника «Ланцет» российские военные нанесли удар по украинскому истребителю Миг-29.