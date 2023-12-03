Москва, 3 декабря, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Певица София Ротару увезла с Украины своего внука Анатолия Евдокименко, который проживает в США на её деньги, сообщило издание «Утро. ру».

Михаил Воскресенский/РАИ Новости София Ротару

Внук Ротару в США пытается развивать свою музыкальную карьеру, отмечает издание. Он выступает под творческим псевдонимом SHMN (Шаман). Он никак не связан с известным российским певцом Ярославом Дроновым (SHAMAN), и имя себе выбрал ещё в 2017 году.

Евдокименко в этом году исполнилось 29 лет. По данным издания, Ротару отдала больную сумму за то, чтобы её внук смог покинуть Украину. Сейчас она оплачивает все расходы внука.

В США он подписал контракты с иностранными лейблами. Он записывал дуэты с артистами из США и с Украины. Песни SHMN передавали на радиостанциях, его песни доступны в интернете, отмечает издание.

Уехавшая из России Ротару в начале августа прошлого года обратилась к поклонникам в соцсети, выложив фото с сине-жёлтым платком. Она сообщила, что не поддерживает СВО и что сейчас живёт на Западной Украине.

Российский певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, известен своими песнями «Я русский», «Встанем», «Исповедь». Под псевдонимом SHAMAN выступает с 2020 года.