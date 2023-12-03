Киев, 3 декабря, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко задался вопросом о дальнейшем физическом существовании Украины как страны. Об этом он сказал 3 декабря.

ANDRE KOSTERS/EPA/ТАСС Виталий Кличко

«Сегодня речь идёт только о том, будет ли Украина вообще дальше существовать», — ответил он на вопрос швейцарского портала 20 Minuten о политических амбициях касательно президентства.

Мэр Киева заявил, что в данный момент «было бы глупо» об этом думать.

Как сообщало ИА Регнум днём ранее, Кличко упрекнул главу киевского режима Владимира Зеленского в авторитарном управлении. По словам мэра Киева, скоро на Украине всё будет зависеть от настроения «одного человека», распоряжениями которого уже сейчас отстраняются главы крупных городов, в которых он видит препятствия на пути к централизации власти. Кличко же выразил мнение, что именно мэры являются лидерами общественного мнения в моменты откровенного хаоса.

Позднее Кличко заявил, что своим нынешним шатким политическим положением Зеленский расплачивается за допущенные ошибки. Как отметил мэр, ожиданий к руководству Зеленского было и остаётся немало, но они не оправдываются. Кличко отметил, что было слишком много информации, которая не соответствовала действительности, и добавил, что после окончания конфликта каждый политик ответит за свои успехи или неудачи.

Ранее, 14 июля, Кличко заявил о готовности побороться за должность президента Украины. Он заявил, что в случае, если понадобятся его знания, энергия и опыт, чтобы сделать Украину европейской, он отдаст всё. Кличко отметил, что преждевременно говорить о президентских выборах из-за боевых действий, но в целом говорить об этом можно.