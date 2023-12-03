Москва, 3 декабря, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Российские оружейники разработали для крупнокалиберной винтовки ОСВ-96 пули, способные пробивать натовские бронетранспортёры (БТР), рассказал 3 декабря телеканалу «Звезда» специалист ЦКИБ СОО (филиала Тульского КБП «Высокоточных комплексов» «Ростеха») Алексей Матвеев.

Виталий Белоусов/РИА Новости Крупнокалиберная винтовка ОСВ-96

«Если штатные боеприпасы обладают многоэлементными пулями, то в данном патроне пуля уже одноэлементная, то есть она сделана, выточена из цельного прута стали», — рассказал он.

Специалист объяснил, что при сокращении числа элементов в пуле уменьшается нестабильность её действий. Новая пуля может пробить лёгкий броневик уже на расстоянии 2 км, а с 1,5 км способна пробить и более серьёзную броню.

Матвеев также рассказал о разработке ещё более эффективного боеприпаса для винтовки. Она позволяет пробивать даже усиленную броню БТР натовского образца при выстреле в борт с расстояния 100 м.

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