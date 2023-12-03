Варшава, 3 декабря, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Инфляция и высокая стоимость энергоносителей в Польше привели к росту цен на различные продукты, включая хлеб. Это сказалось на незащищенных слоях населения, которые на фоне обеднение прибегли к мелким кражам. Об этом рассказали «Известия».

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По прогнозам, цена хлеба в польских магазинах в следующем году может вырасти до 30 злотых, что равняется примерно 686 рублям за батон.

«В октябре 2023 года цена выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12%, в сентябре — на 13%, в августе — на 21%, в июле — на 20%, в июне — на 18%, в мае — на 16%. И поляков не слишком утешает тот факт, что динамика роста цен, похоже, снижается — просто в прошлом году произошло слишком резкое повышение, которое в какой-то момент замедлилось», — говорится в публикации.

Специалист-полоновед Кристина Исмагилова выразила мнение, что стоимость оплаты труда в 2024 году будет расти, так как на законодательном уровне повышают её минимальный размер. Цены на энергоносители и газ также повлияют на рост инфляции, добавила она.

В свою очередь неимущие польские жители прибегают к различным ухищрениям, чтобы сэкономить на продуктах. Поляки начали обгрызать зелёные листья и плодоножки для уменьшения веса овощей. Полоновед сказала, что доходит до абсурда: покупатели доказывают, что они не должны платить за листья на цветной капусте, а менеджеры — что листья являются неотъемлемой частью овоща.

«Цены на овощи просто зверские. Они заняли второе место среди наиболее подорожавших категорий продуктов. За год они выросли в стоимости почти на 36%: лук — почти на 130%, морковь — более чем на 88%, а капуста — на 32%», — рассказала Исмагилова.

По её словам, такая польская экономия началась ещё в начале 2023 года. На кассах самообслуживания некоторые покупатели взвешивают бананы как яблоки по акции. Другие меняют местами наклейки с ценой или перекладывают более крупные яйца в коробку из-под мелких. Отмечается, что они не боятся уголовного преследования за такое мошенничество и получить тюремный срок.

Как сообщало 2 июня ИА Регнум, в Польшу вернулась атмосфера страха, неуверенности и ненависти. По мнению обозревателя Конрада Багиньского, в стране растёт преступность, а владельцы магазинов подсчитывают потери. Люди лишаются целых автомобилей или только их запчастей. В магазинах, продолжил он, на покупателей стали смотреть как на потенциальных воров, а среди торговцев нет ни одного, кто бы не жаловался на грабителей.