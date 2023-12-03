Москва, 3 декабря, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Водителя грузовика DAF, устроившегося массовое ДТП на Киевском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, задержали, сообщили 3 декабря в управлении МВД по Москве.

Иван Шилов ИА Регнум

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье о нарушении Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкших смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ).

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3850345" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

ИА Регнум сообщало о массовом ДТП на Киевском шоссе в ночь на 2 декабря. На 36-м километре из-за неисправности остановился Volkswagen Tiguan. За этой машиной сотрудники полиции поставили служебный автомобиль с включёнными проблесковыми маячками, разместили дорожные конусы.

После этого правоохранители вызвали эвакуатор, который приехал и начал погрузку аварийной иномарки. В этом время с припаркованным автомобилем полиции столкнулся DAF с прицепом. Служебный автомобиль из-за этого врезался в эвакуатор и загорелся, огонь перекинулся на эвакуатор и Volkswagen.

В результате два человека погибли и один получил травмы. Движение на участке дороги перекрыли. К утру движение на участке с аварией восстановили.