Киев, 3 декабря, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Главнокомандующий Вооружённых сил Украины Валерий Залужный в интервью британскому изданию The Economist рассказал правду о патовой ситуации для армии страны в конфликте с Россией. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в опубликованном 2 декабря интервью швейцарскому изданию 20 Minuten.

Sebastian Willnow/dpa/picture-alliance/ТАСС Мэр Киева Виталий Кличко

«Он сказал правду. Иногда люди не хотят слышать правду. Но в конечном счёте он несёт ответственность [за ВСУ]», — сказал он.

Кличко добавил, что постоянно врать украинцам и Западу о ситуации в зоне боевых действий не получится.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября Залужный заявил в интервью изданию The Economist, что конфликт на Украине зашёл в тупик и украинская армия не может добиться успехов. По его мнению, для прорыва в этой ситуации нужно что-то новое, «как порох, который изобрели китайцы».

Агентство Bloomberg 30 ноября написало, что среди жителей Украины растут разочарование, отчаяние и усталость на фоне провала контрнаступления ВСУ и отсутствия возможности скорого завершения конфликта с Россией.

Глава российской делегации на переговорах с Украиной весной 2022 года, помощник президента Владимир Мединский 28 ноября заявил, что мирного соглашения между Москвой и Киевом можно добиться при полном выполнении целей и задач спецоперации. Он подчеркнул, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров.