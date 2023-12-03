Лима, 3 декабря, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Группа вооруженных людей напала на шахту горнодобывающей компании Minera Poderosa в Перу. Об этом сообщили в МВД страны. Нападение произошло 2 декабря примерно в 01:00 (08:00 мск).

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«Группа вооруженных преступников проникла на объекты горнодобывающей компании Poderosa, расположенные в провинции Патас, регион Ла-Либертад, и вступила в столкновение с охраной компании, а также взяла в заложники четырёх человек», — говорится в сообщении правоохранительного ведомства в соцсети Х (бывшая Twitter).

Злоумышленники проникли туннель шахты, где привели в действие взрывное устройство. В результате погибли девять человек, ещё 15 получили ранения. Трое их них находятся в тяжёлом состоянии.

Силовики на месте задержали семерых нападавших, а также конфисковали оружие и боеприпасы. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование, устанавливают местонахождение остальных преступников.

Как сообщила радиостанция RPP со ссылкой на префекта региона Ла-Либертад Каролину Веласко, нападение могла заказать венесуэльская банда «Поезд Арагуа», выступающая против периодических проверок госслужб на шахтах из-за нелегальной добычи.

Как сообщало ИА Регнум, на севере Ирана 3 сентября погибли шесть горняков. Их тела извлекли из-под завалов после обрушения шахты в результате взрыва газа на глубине 700 м. Губернатор провинции Семнан прибыл на место происшествия и лично командовал спасательной операцией.

Утром 28 октября стало известно об аварии на шахте имени Костенко в Казахстане, принадлежащей компании «АрселорМиттал Темиртау». В шахте вспыхнул пожар, когда там находились 252 горняка. Предварительными причинами аварии стали возгорание и последовавший взрыв метано-воздушной смеси. В результате погибли по меньшей мере 45 горняков.