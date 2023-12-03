Сочи, Краснодарский край, 3 декабря, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Сочи» принял решение отправить своего главного тренера Александра Точилина в отставку. Об этом 3 декабря сообщила пресс-служба сочинской команды.

Григорий Сысоев/РИА Новости Александр Точилин

«Александр Точилин покинул пост главного тренера «Сочи», — говорится в сообщении.

Руководство сочинского клуба приняло решение отстранить 49-летнего специалиста от работы с командой. На последнем матче календарного года в рамках 18-го тура РПЛ с командой «Оренбург» обязанности главного тренера будет исполнять Денис Клюев.

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря УЕФА не включил сборную России в жеребьёвку Лиги наций сезона 2024/25. Сама жеребьёвка состоится 8 февраля 2024 года в Париже и в ходе неё национальные команды распределят по группам.

Пресс-служба футбольного клуба «Монако» 1 декабря третий раз подряд признала лучшим игроком месяца в команде российского полузащитника Александра Головина. Футболист принял участие в 12 матчах за клуб, отличившись в них пятью забитыми мячами и двумя результативными пасами.