Мюнхен, Германия, 3 декабря, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Мюнхенский аэропорт возобновил работу после мощного снегопада, обрушившегося на юг Германии. Об этом сообщила пресс-служба на сайте аэропорта.

Karl-Josef Hildenbrand/Global Look Press

«Полёты возобновились в 6 утра. Ограничения на авиасообщение по-прежнему будут действовать», — пояснили в пресс-службе.

Вылетающим 3 декабря авиапассажирам рекомендовали заранее проверить статус своего рейса у авиакомпании до прибытия в аэропорт.

Вместе с тем уточняется, что сегодня закрыты Рождественский и Зимний рынки.

Как сообщало 2 декабря ИА Регнум, сильный снегопад стал причиной закрытия аэропорта Мюнхена. Из-за непогоды отменили сотни авиарейсов — порядка 320 из 760 запланированных рейсов. Также задержки рейсов начались в аэропорту Франкфурта-на-Майне, туда перенаправлялась часть самолётов, следовавших в Мюнхен.

В мюнхенском аэропорту из-за снега на фюзеляже на дыбы встал бизнес-джет. Самолёт Cessna Citation X опрокинулся из-за налипшего снега на его крыльях и хвосте. В авиакомпании подтвердили, что причиной инцидента послужил обильный снегопад. Позже пресс-служба воздушной гавани пояснила, что самолёт удалось вернуть в горизонтальное положение.