Москва, 3 декабря, 2023, 11:58 — ИА Регнум. В новогоднюю ночь только один из девяти жителей России планирует смотреть «Новогодние огоньки» по телевизору. Об этом говорится в опубликованных 3 декабря результатах исследования сервиса SuperJob.

Victor Lisitsyn/Global Look Press

Отмечается, что исследование проводили по всей стране с 28 ноября по 1 декабря и в нём приняли участие 2000 совершеннолетних россиян из числа экономически активного населения.

«Только один из девяти россиян будет смотреть «голубые огоньки» по телевизору», — говорится в результатах опроса.

Уточняется, что 31 декабря смотреть новогодние музыкальные развлекательные передачи намерены 11% респондентов, 33% опрошенных включат их для фона и ещё 45% проигнорируют праздничные телешоу.

По данным сервиса, женщины чаще мужчин (14% против 10%) смотрят новогодние передачи и включают их для фона, при этом россияне с детьми смотрят их чаще.

Кроме того, «огоньки» популярнее среди аудитории постарше: так, половина респондентов старше 45 лет будет их смотреть или включит для фона в то время, как среди опрошенных моложе 34 лет таких найдётся лишь 37%.

Также лояльнее к новогодним программам и менее финансово обеспеченные россияне. Так, среди зарабатывающих меньше 50 тысяч рублей «огоньки» будут смотреть или включат для фона больше половины опрошенных (54%), а среди россиян с доходом выше 80 тысяч таких набралось 42%.

«За три года число россиян, отказывающихся от просмотра новогодних огоньков, выросло с 38 до 45%», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что широкое празднование Нового года с фейерверками и корпоративами в период проведения СВО некорректно и неэтично. Он уточнил, что в детских садах и школах региона обязательно пройдут новогодние утренники, а города и посёлки обязательно украсят. При этом не будет массовых мероприятий на площадях, а также концертов и организованных властями фейерверков.